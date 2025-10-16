SegnaliSezioni
ICM 047 Golden Cable

0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
157 (87.22%)
Loss Trade:
23 (12.78%)
Best Trade:
26.38 GBP
Worst Trade:
-69.82 GBP
Profitto lordo:
1 370.35 GBP (21 170 pips)
Perdita lorda:
-1 323.09 GBP (16 049 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (690.52 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
690.52 GBP (87)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
230 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
120 (66.67%)
Short Trade:
60 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.26 GBP
Profitto medio:
8.73 GBP
Perdita media:
-57.53 GBP
Massime perdite consecutive:
20 (-1 202.93 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1 202.93 GBP (20)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.40 GBP
Massimale:
1 209.23 GBP (37.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 61
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.38 GBP
Worst Trade: -70 GBP
Vincite massime consecutive: 87
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +690.52 GBP
Massima perdita consecutiva: -1 202.93 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1855
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.94 × 2530
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 230 days
