SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM30003186
KAUSER AHMED

ICM30003186

KAUSER AHMED
0 inceleme
Güvenilirlik
152 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 212%
ICMarketsSC-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
472
Kârla kapanan işlemler:
372 (78.81%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (21.19%)
En iyi işlem:
39.78 USD
En kötü işlem:
-51.99 USD
Brüt kâr:
1 098.52 USD (409 399 pips)
Brüt zarar:
-711.17 USD (103 339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (45.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.41 USD (16)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.12%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
198 (41.95%)
Satış işlemleri:
274 (58.05%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.95 USD
Ortalama zarar:
-7.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-44.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.81 USD (6)
Aylık büyüme:
28.18%
Yıllık tahmin:
341.88%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.26 USD
Maksimum:
167.79 USD (13.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.62% (167.79 USD)
Varlığa göre:
3.57% (44.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 128
GBPUSD 121
AUDNZD 120
XAUUSD 50
AUDCAD 22
EURUSD 16
BTCUSD 9
USDJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 97
GBPUSD 123
AUDNZD -113
XAUUSD 188
AUDCAD -22
EURUSD 85
BTCUSD 45
USDJPY 1
USDCAD 2
CADJPY -6
AUDJPY -7
NZDJPY -6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 14K
GBPUSD 4.4K
AUDNZD -17K
XAUUSD 10K
AUDCAD -2.8K
EURUSD 2K
BTCUSD 297K
USDJPY 190
USDCAD 345
CADJPY -866
AUDJPY -947
NZDJPY -823
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.78 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +45.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
3.31 × 13
ICMarketsSC-Live32
5.54 × 57
Axi-US16-Live
15.29 × 7
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.22 13:53
Trading operations on the account were performed for only 105 days. This comprises 9.87% of days out of the 1064 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
80% of trades performed within 52 days. This comprises 4.89% of days out of the 1064 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.32% of days out of 1064 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM30003186
Ayda 3000 USD
212%
0
0
USD
1.3K
USD
152
76%
472
78%
0%
1.54
0.82
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.