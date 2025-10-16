SegnaliSezioni
KAUSER AHMED

ICM30003186

KAUSER AHMED
0 recensioni
Affidabilità
152 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 212%
ICMarketsSC-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
472
Profit Trade:
372 (78.81%)
Loss Trade:
100 (21.19%)
Best Trade:
39.78 USD
Worst Trade:
-51.99 USD
Profitto lordo:
1 098.52 USD (409 399 pips)
Perdita lorda:
-711.17 USD (103 339 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (45.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.41 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.12%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
198 (41.95%)
Short Trade:
274 (58.05%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-7.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-44.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.81 USD (6)
Crescita mensile:
28.18%
Previsione annuale:
341.88%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.26 USD
Massimale:
167.79 USD (13.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.62% (167.79 USD)
Per equità:
3.57% (44.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 128
GBPUSD 121
AUDNZD 120
XAUUSD 50
AUDCAD 22
EURUSD 16
BTCUSD 9
USDJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 97
GBPUSD 123
AUDNZD -113
XAUUSD 188
AUDCAD -22
EURUSD 85
BTCUSD 45
USDJPY 1
USDCAD 2
CADJPY -6
AUDJPY -7
NZDJPY -6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 14K
GBPUSD 4.4K
AUDNZD -17K
XAUUSD 10K
AUDCAD -2.8K
EURUSD 2K
BTCUSD 297K
USDJPY 190
USDCAD 345
CADJPY -866
AUDJPY -947
NZDJPY -823
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
3.31 × 13
ICMarketsSC-Live32
5.54 × 57
Axi-US16-Live
15.29 × 7
Non ci sono recensioni
2025.10.22 13:53
Trading operations on the account were performed for only 105 days. This comprises 9.87% of days out of the 1064 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
80% of trades performed within 52 days. This comprises 4.89% of days out of the 1064 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.32% of days out of 1064 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM30003186
3000USD al mese
212%
0
0
USD
1.3K
USD
152
76%
472
78%
0%
1.54
0.82
USD
14%
1:500
