Trade:
472
Profit Trade:
372 (78.81%)
Loss Trade:
100 (21.19%)
Best Trade:
39.78 USD
Worst Trade:
-51.99 USD
Profitto lordo:
1 098.52 USD (409 399 pips)
Perdita lorda:
-711.17 USD (103 339 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (45.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.41 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.12%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
198 (41.95%)
Short Trade:
274 (58.05%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-7.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-44.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.81 USD (6)
Crescita mensile:
28.18%
Previsione annuale:
341.88%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.26 USD
Massimale:
167.79 USD (13.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.62% (167.79 USD)
Per equità:
3.57% (44.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|128
|GBPUSD
|121
|AUDNZD
|120
|XAUUSD
|50
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|97
|GBPUSD
|123
|AUDNZD
|-113
|XAUUSD
|188
|AUDCAD
|-22
|EURUSD
|85
|BTCUSD
|45
|USDJPY
|1
|USDCAD
|2
|CADJPY
|-6
|AUDJPY
|-7
|NZDJPY
|-6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|14K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDNZD
|-17K
|XAUUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.8K
|EURUSD
|2K
|BTCUSD
|297K
|USDJPY
|190
|USDCAD
|345
|CADJPY
|-866
|AUDJPY
|-947
|NZDJPY
|-823
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +39.78 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +45.66 USD
Massima perdita consecutiva: -44.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|3.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|5.54 × 57
|
Axi-US16-Live
|15.29 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
212%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
152
76%
472
78%
0%
1.54
0.82
USD
USD
14%
1:500