Ghulam Muhiuddin

Extreme RSI Classic

Ghulam Muhiuddin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
4.37 USD
En kötü işlem:
-9.32 USD
Brüt kâr:
13.26 USD (1 513 pips)
Brüt zarar:
-9.32 USD (1 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (13.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.26 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.53%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-9.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.32 USD (1)
Aylık büyüme:
0.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.32 USD (0.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.92% (9.32 USD)
Varlığa göre:
3.04% (30.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
USDJPY 1
CADJPY 1
USDCHF 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 0
NZDCAD 0
GBPUSD 2
EURUSD 1
USDJPY 1
CADJPY 0
USDCHF 4
GBPJPY 4
CHFJPY -9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 38
NZDCAD 7
GBPUSD 212
EURUSD 125
USDJPY 97
CADJPY 66
USDCHF 345
GBPJPY 623
CHFJPY -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.37 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JFD-Live02
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 35
FTMO-Server2
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 4
OANDA-v20 Live
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live3
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
534 daha fazla...
Extreme RSI Classic is a swing trading strategy designed to capture medium-term price movements and trend reversals. It combines the power of the RSI indicator with advanced market analysis to identify high-probability setups that unfold over several days. With a focus on patience, precision, and stable returns, this strategy balances risk and reward, making it perfect for traders who prefer a thoughtful, less frequent trading style while still taking advantage of key momentum shifts.
İnceleme yok
2025.10.17 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 12:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.16 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Extreme RSI Classic
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
9
88%
100%
1.42
0.44
USD
3%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.