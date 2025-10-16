SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Equiti
SYED MUHAMMAD AZIM

Equiti

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
EquitiSecurities-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
326 (84.67%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (15.32%)
En iyi işlem:
164.98 USD
En kötü işlem:
-41.68 USD
Brüt kâr:
2 382.43 USD (320 178 pips)
Brüt zarar:
-598.26 USD (123 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (146.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
28.13
Alış işlemleri:
329 (85.45%)
Satış işlemleri:
56 (14.55%)
Kâr faktörü:
3.98
Beklenen getiri:
4.63 USD
Ortalama kâr:
7.31 USD
Ortalama zarar:
-10.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-63.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.43 USD (3)
Aylık büyüme:
10.16%
Yıllık tahmin:
123.23%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
63.43 USD (1.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (63.43 USD)
Varlığa göre:
8.22% (929.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sd 232
UT100U5 71
UT100Roll 40
GBPUSD.sd 26
XAGUSD.sd 11
UK100Roll 3
AUDJPY.sd 1
AUDUSD.sd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sd 1.4K
UT100U5 181
UT100Roll 153
GBPUSD.sd 34
XAGUSD.sd 35
UK100Roll 10
AUDJPY.sd 2
AUDUSD.sd 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sd 80K
UT100U5 68K
UT100Roll 43K
GBPUSD.sd -39
XAGUSD.sd 649
UK100Roll 5.1K
AUDJPY.sd 230
AUDUSD.sd 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.98 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +146.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

..
İnceleme yok
