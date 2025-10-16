SegnaliSezioni
SYED MUHAMMAD AZIM

Equiti

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
EquitiSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
385
Profit Trade:
326 (84.67%)
Loss Trade:
59 (15.32%)
Best Trade:
164.98 USD
Worst Trade:
-41.68 USD
Profitto lordo:
2 382.43 USD (320 178 pips)
Perdita lorda:
-598.26 USD (123 363 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (146.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
28.13
Long Trade:
329 (85.45%)
Short Trade:
56 (14.55%)
Fattore di profitto:
3.98
Profitto previsto:
4.63 USD
Profitto medio:
7.31 USD
Perdita media:
-10.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-63.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.43 USD (3)
Crescita mensile:
10.16%
Previsione annuale:
123.23%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
63.43 USD (1.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (63.43 USD)
Per equità:
8.19% (927.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sd 232
UT100U5 71
UT100Roll 40
GBPUSD.sd 26
XAGUSD.sd 11
UK100Roll 3
AUDJPY.sd 1
AUDUSD.sd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sd 1.4K
UT100U5 181
UT100Roll 153
GBPUSD.sd 34
XAGUSD.sd 35
UK100Roll 10
AUDJPY.sd 2
AUDUSD.sd 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sd 80K
UT100U5 68K
UT100Roll 43K
GBPUSD.sd -39
XAGUSD.sd 649
UK100Roll 5.1K
AUDJPY.sd 230
AUDUSD.sd 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.98 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +146.57 USD
Massima perdita consecutiva: -63.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

..
Non ci sono recensioni
