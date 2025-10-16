SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PF2
SYED MUHAMMAD AZIM

PF2

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 61%
OneRoyal-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
106 (80.91%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (19.08%)
En iyi işlem:
160.90 USD
En kötü işlem:
-117.36 USD
Brüt kâr:
3 032.75 USD (61 123 pips)
Brüt zarar:
-611.42 USD (10 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (236.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
418.03 USD (7)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
20.57
Alış işlemleri:
108 (82.44%)
Satış işlemleri:
23 (17.56%)
Kâr faktörü:
4.96
Beklenen getiri:
18.48 USD
Ortalama kâr:
28.61 USD
Ortalama zarar:
-24.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-88.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.36 USD (1)
Aylık büyüme:
34.54%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
117.71 USD (2.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.45% (118.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 72
USTEC 47
GBPUSD 10
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
USTEC 544
GBPUSD -4
AUDNZD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 39K
USTEC 11K
GBPUSD 178
AUDNZD 198
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.90 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +236.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
..
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol