İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
106 (80.91%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (19.08%)
En iyi işlem:
160.90 USD
En kötü işlem:
-117.36 USD
Brüt kâr:
3 032.75 USD (61 123 pips)
Brüt zarar:
-611.42 USD (10 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (236.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
418.03 USD (7)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
20.57
Alış işlemleri:
108 (82.44%)
Satış işlemleri:
23 (17.56%)
Kâr faktörü:
4.96
Beklenen getiri:
18.48 USD
Ortalama kâr:
28.61 USD
Ortalama zarar:
-24.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-88.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.36 USD (1)
Aylık büyüme:
34.54%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
117.71 USD (2.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.45% (118.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|USTEC
|47
|GBPUSD
|10
|AUDNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USTEC
|544
|GBPUSD
|-4
|AUDNZD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|39K
|USTEC
|11K
|GBPUSD
|178
|AUDNZD
|198
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.90 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +236.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
