- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
106 (80.91%)
Loss Trade:
25 (19.08%)
Best Trade:
160.90 USD
Worst Trade:
-117.36 USD
Profitto lordo:
3 032.75 USD (61 123 pips)
Perdita lorda:
-611.42 USD (10 327 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (236.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
418.03 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
20.57
Long Trade:
108 (82.44%)
Short Trade:
23 (17.56%)
Fattore di profitto:
4.96
Profitto previsto:
18.48 USD
Profitto medio:
28.61 USD
Perdita media:
-24.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-88.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.36 USD (1)
Crescita mensile:
34.54%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
117.71 USD (2.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (118.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|USTEC
|47
|GBPUSD
|10
|AUDNZD
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USTEC
|544
|GBPUSD
|-4
|AUDNZD
|10
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|39K
|USTEC
|11K
|GBPUSD
|178
|AUDNZD
|198
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.90 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +236.07 USD
Massima perdita consecutiva: -88.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|13.00 × 2
..
