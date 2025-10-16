SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PF2
SYED MUHAMMAD AZIM

PF2

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 61%
OneRoyal-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
106 (80.91%)
Loss Trade:
25 (19.08%)
Best Trade:
160.90 USD
Worst Trade:
-117.36 USD
Profitto lordo:
3 032.75 USD (61 123 pips)
Perdita lorda:
-611.42 USD (10 327 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (236.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
418.03 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
20.57
Long Trade:
108 (82.44%)
Short Trade:
23 (17.56%)
Fattore di profitto:
4.96
Profitto previsto:
18.48 USD
Profitto medio:
28.61 USD
Perdita media:
-24.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-88.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.36 USD (1)
Crescita mensile:
34.54%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
117.71 USD (2.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (118.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 72
USTEC 47
GBPUSD 10
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
USTEC 544
GBPUSD -4
AUDNZD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 39K
USTEC 11K
GBPUSD 178
AUDNZD 198
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.90 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +236.07 USD
Massima perdita consecutiva: -88.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
