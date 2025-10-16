SignauxSections
SYED MUHAMMAD AZIM

PF2

0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 61%
OneRoyal-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
131
Bénéfice trades:
106 (80.91%)
Perte trades:
25 (19.08%)
Meilleure transaction:
160.90 USD
Pire transaction:
-117.36 USD
Bénéfice brut:
3 032.75 USD (61 123 pips)
Perte brute:
-611.42 USD (10 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (236.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
418.03 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
20.57
Longs trades:
108 (82.44%)
Courts trades:
23 (17.56%)
Facteur de profit:
4.96
Rendement attendu:
18.48 USD
Bénéfice moyen:
28.61 USD
Perte moyenne:
-24.46 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-88.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.36 USD (1)
Croissance mensuelle:
34.54%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.70 USD
Maximal:
117.71 USD (2.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.45% (118.20 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 72
USTEC 47
GBPUSD 10
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
USTEC 544
GBPUSD -4
AUDNZD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
USTEC 11K
GBPUSD 178
AUDNZD 198
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.90 USD
Pire transaction: -117 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +236.07 USD
Perte consécutive maximale: -88.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
