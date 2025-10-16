- Büyüme
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
96 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (18.64%)
En iyi işlem:
64.60 USD
En kötü işlem:
-29.58 USD
Brüt kâr:
650.94 USD (53 535 pips)
Brüt zarar:
-120.85 USD (8 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (161.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.89 USD (24)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
17.88
Alış işlemleri:
98 (83.05%)
Satış işlemleri:
20 (16.95%)
Kâr faktörü:
5.39
Beklenen getiri:
4.49 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
-5.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.58 USD (1)
Aylık büyüme:
62.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
29.65 USD (4.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.61% (29.79 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USTEC
|38
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|450
|USTEC
|86
|GBPUSD
|-6
|USDCHF
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|36K
|USTEC
|8.8K
|GBPUSD
|147
|USDCHF
|5
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.60 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +161.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
