SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TN2
SYED MUHAMMAD AZIM

TN2

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 106%
OneRoyal-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
96 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (18.64%)
En iyi işlem:
64.60 USD
En kötü işlem:
-29.58 USD
Brüt kâr:
650.94 USD (53 535 pips)
Brüt zarar:
-120.85 USD (8 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (161.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.89 USD (24)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
17.88
Alış işlemleri:
98 (83.05%)
Satış işlemleri:
20 (16.95%)
Kâr faktörü:
5.39
Beklenen getiri:
4.49 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
-5.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.58 USD (1)
Aylık büyüme:
62.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
29.65 USD (4.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.61% (29.79 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 71
USTEC 38
GBPUSD 8
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 450
USTEC 86
GBPUSD -6
USDCHF 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 36K
USTEC 8.8K
GBPUSD 147
USDCHF 5
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.60 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +161.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
İnceleme yok
2025.10.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
