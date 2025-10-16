SegnaliSezioni
SYED MUHAMMAD AZIM

TN2

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 106%
OneRoyal-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
96 (81.35%)
Loss Trade:
22 (18.64%)
Best Trade:
64.60 USD
Worst Trade:
-29.58 USD
Profitto lordo:
650.94 USD (53 535 pips)
Perdita lorda:
-120.85 USD (8 935 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (161.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.89 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
17.88
Long Trade:
98 (83.05%)
Short Trade:
20 (16.95%)
Fattore di profitto:
5.39
Profitto previsto:
4.49 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-5.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.58 USD (1)
Crescita mensile:
62.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
29.65 USD (4.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (29.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
USTEC 38
GBPUSD 8
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 450
USTEC 86
GBPUSD -6
USDCHF 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 36K
USTEC 8.8K
GBPUSD 147
USDCHF 5
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.60 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +161.89 USD
Massima perdita consecutiva: -16.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
