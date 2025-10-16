- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
96 (81.35%)
Loss Trade:
22 (18.64%)
Best Trade:
64.60 USD
Worst Trade:
-29.58 USD
Profitto lordo:
650.94 USD (53 535 pips)
Perdita lorda:
-120.85 USD (8 935 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (161.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.89 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
17.88
Long Trade:
98 (83.05%)
Short Trade:
20 (16.95%)
Fattore di profitto:
5.39
Profitto previsto:
4.49 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-5.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.58 USD (1)
Crescita mensile:
62.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
29.65 USD (4.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (29.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USTEC
|38
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|450
|USTEC
|86
|GBPUSD
|-6
|USDCHF
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|USTEC
|8.8K
|GBPUSD
|147
|USDCHF
|5
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.60 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +161.89 USD
Massima perdita consecutiva: -16.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|13.00 × 2
..
