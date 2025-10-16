SignauxSections
SYED MUHAMMAD AZIM

TN2

SYED MUHAMMAD AZIM
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 106%
OneRoyal-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
96 (81.35%)
Perte trades:
22 (18.64%)
Meilleure transaction:
64.60 USD
Pire transaction:
-29.58 USD
Bénéfice brut:
650.94 USD (53 535 pips)
Perte brute:
-120.85 USD (8 935 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (161.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
161.89 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
17.88
Longs trades:
98 (83.05%)
Courts trades:
20 (16.95%)
Facteur de profit:
5.39
Rendement attendu:
4.49 USD
Bénéfice moyen:
6.78 USD
Perte moyenne:
-5.49 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.58 USD (1)
Croissance mensuelle:
62.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
29.65 USD (4.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.61% (29.79 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 71
USTEC 38
GBPUSD 8
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 450
USTEC 86
GBPUSD -6
USDCHF 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
USTEC 8.8K
GBPUSD 147
USDCHF 5
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
..
Aucun avis
2025.10.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
