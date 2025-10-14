SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAU FULLMARGIN
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU FULLMARGIN

Y Yessa Krishna Nugraha
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
46 (83.63%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.36%)
En iyi işlem:
17.27 USD
En kötü işlem:
-15.86 USD
Brüt kâr:
214.23 USD (214 240 pips)
Brüt zarar:
-95.45 USD (89 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (113.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.73 USD (27)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
29.87%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
48 (87.27%)
Satış işlemleri:
7 (12.73%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-10.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-89.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.15 USD (7)
Aylık büyüme:
25.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.25 USD
Maksimum:
90.25 USD (17.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.56% (89.92 USD)
Varlığa göre:
0.32% (1.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 125K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.27 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +113.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
This fullmargin strategy with tight SL

Lot size 0,01 with 3 to 20 layers.

I use valid confirmation to entry. 

İnceleme yok
2025.10.14 13:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
