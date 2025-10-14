- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
46 (83.63%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.36%)
En iyi işlem:
17.27 USD
En kötü işlem:
-15.86 USD
Brüt kâr:
214.23 USD (214 240 pips)
Brüt zarar:
-95.45 USD (89 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (113.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.73 USD (27)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
29.87%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
48 (87.27%)
Satış işlemleri:
7 (12.73%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-10.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-89.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.15 USD (7)
Aylık büyüme:
25.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.25 USD
Maksimum:
90.25 USD (17.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.56% (89.92 USD)
Varlığa göre:
0.32% (1.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|125K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.27 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +113.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
This fullmargin strategy with tight SL
Lot size 0,01 with 3 to 20 layers.
I use valid confirmation to entry.
