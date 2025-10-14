- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
46 (83.63%)
Loss Trade:
9 (16.36%)
Best Trade:
17.27 USD
Worst Trade:
-15.86 USD
Profitto lordo:
214.23 USD (214 240 pips)
Perdita lorda:
-95.45 USD (89 395 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (113.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.73 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
29.87%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
48 (87.27%)
Short Trade:
7 (12.73%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-10.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-89.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.15 USD (7)
Crescita mensile:
25.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.25 USD
Massimale:
90.25 USD (17.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.56% (89.92 USD)
Per equità:
0.32% (1.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|125K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +113.73 USD
Massima perdita consecutiva: -89.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
This fullmargin strategy with tight SL
Lot size 0,01 with 3 to 20 layers.
I use valid confirmation to entry.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
26%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
1
0%
55
83%
30%
2.24
2.16
USD
USD
18%
1:500