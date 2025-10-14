SegnaliSezioni
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU FULLMARGIN

Y Yessa Krishna Nugraha
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
46 (83.63%)
Loss Trade:
9 (16.36%)
Best Trade:
17.27 USD
Worst Trade:
-15.86 USD
Profitto lordo:
214.23 USD (214 240 pips)
Perdita lorda:
-95.45 USD (89 395 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (113.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.73 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
29.87%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
48 (87.27%)
Short Trade:
7 (12.73%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-10.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-89.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.15 USD (7)
Crescita mensile:
25.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.25 USD
Massimale:
90.25 USD (17.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.56% (89.92 USD)
Per equità:
0.32% (1.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 125K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +113.73 USD
Massima perdita consecutiva: -89.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
This fullmargin strategy with tight SL

Lot size 0,01 with 3 to 20 layers.

I use valid confirmation to entry. 

Non ci sono recensioni
2025.10.14 13:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
