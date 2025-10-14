SignauxSections
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU FULLMARGIN

Y Yessa Krishna Nugraha
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
46 (83.63%)
Perte trades:
9 (16.36%)
Meilleure transaction:
17.27 USD
Pire transaction:
-15.86 USD
Bénéfice brut:
214.23 USD (214 240 pips)
Perte brute:
-95.45 USD (89 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (113.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
113.73 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
29.87%
Charge de dépôt maximale:
3.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
1.32
Longs trades:
48 (87.27%)
Courts trades:
7 (12.73%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
2.16 USD
Bénéfice moyen:
4.66 USD
Perte moyenne:
-10.61 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-89.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.15 USD (7)
Croissance mensuelle:
25.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.25 USD
Maximal:
90.25 USD (17.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.56% (89.92 USD)
Par fonds propres:
0.32% (1.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.27 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +113.73 USD
Perte consécutive maximale: -89.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
This fullmargin strategy with tight SL

Lot size 0,01 with 3 to 20 layers.

I use valid confirmation to entry. 

Aucun avis
2025.10.14 13:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
