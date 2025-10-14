SinyallerBölümler
AURA EA SOFT MARTI EURUSD
Rifqi Ramdani

AURA EA SOFT MARTI EURUSD

Rifqi Ramdani
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
56 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (9.68%)
En iyi işlem:
3.78 USD
En kötü işlem:
-2.06 USD
Brüt kâr:
39.90 USD (3 695 pips)
Brüt zarar:
-3.96 USD (384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (23.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.13 USD (24)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
75.14%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
11.37
Alış işlemleri:
33 (53.23%)
Satış işlemleri:
29 (46.77%)
Kâr faktörü:
10.08
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
0.71 USD
Ortalama zarar:
-0.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.16 USD (2)
Aylık büyüme:
1.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.16 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (0.65 USD)
Varlığa göre:
0.73% (22.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 36
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.78 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
457 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.