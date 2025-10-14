- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
56 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (9.68%)
En iyi işlem:
3.78 USD
En kötü işlem:
-2.06 USD
Brüt kâr:
39.90 USD (3 695 pips)
Brüt zarar:
-3.96 USD (384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (23.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.13 USD (24)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
75.14%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
11.37
Alış işlemleri:
33 (53.23%)
Satış işlemleri:
29 (46.77%)
Kâr faktörü:
10.08
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
0.71 USD
Ortalama zarar:
-0.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.16 USD (2)
Aylık büyüme:
1.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.16 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (0.65 USD)
Varlığa göre:
0.73% (22.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.78 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
62
90%
75%
10.07
0.58
USD
USD
1%
1:500