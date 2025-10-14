- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
58 (90.62%)
Loss Trade:
6 (9.38%)
Best Trade:
3.78 USD
Worst Trade:
-2.06 USD
Profitto lordo:
39.99 USD (3 704 pips)
Perdita lorda:
-3.96 USD (384 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (23.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.13 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
68.04%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
11.40
Long Trade:
35 (54.69%)
Short Trade:
29 (45.31%)
Fattore di profitto:
10.10
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-0.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.16 USD (2)
Crescita mensile:
1.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.16 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (0.65 USD)
Per equità:
0.73% (22.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.78 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
