- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
En iyi işlem:
0.89 USD
En kötü işlem:
-2.25 USD
Brüt kâr:
3.00 USD (23 928 pips)
Brüt zarar:
-9.80 USD (55 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.54 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.51
Alım-satım etkinliği:
50.74%
Maks. mevduat yükü:
3.41%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-0.43 USD
Ortalama kâr:
0.60 USD
Ortalama zarar:
-0.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.04 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.80 USD
Maksimum:
6.80 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (6.80 USD)
Varlığa göre:
0.56% (2.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|5
|DE40
|4
|USTEC
|4
|US30
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-5
|DE40
|1
|USTEC
|-1
|US30
|-2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-7K
|DE40
|6.6K
|USTEC
|-10K
|US30
|-21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.89 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.63 × 63
|
BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|18.71 × 28
|
Tickmill-Live
|20.44 × 16214
|
TickmillUK-Live
|21.03 × 556
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
493
USD
USD
1
100%
16
31%
51%
0.30
-0.43
USD
USD
1%
1:500