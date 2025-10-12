Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 42 ICMarketsSC-MT5-4 0.63 × 63 BlackBullMarkets-Live 5.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 7.42 × 26 ICMarketsSC-MT5 18.71 × 28 Tickmill-Live 20.44 × 16214 TickmillUK-Live 21.03 × 556 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya