Trade:
16
Profit Trade:
5 (31.25%)
Loss Trade:
11 (68.75%)
Best Trade:
0.89 USD
Worst Trade:
-2.25 USD
Profitto lordo:
3.00 USD (23 928 pips)
Perdita lorda:
-9.80 USD (55 786 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
50.74%
Massimo carico di deposito:
3.41%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
-0.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.04 USD (5)
Crescita mensile:
-1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.80 USD
Massimale:
6.80 USD (1.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.36% (6.80 USD)
Per equità:
0.56% (2.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|5
|DE40
|4
|USTEC
|4
|US30
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-5
|DE40
|1
|USTEC
|-1
|US30
|-2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-7K
|DE40
|6.6K
|USTEC
|-10K
|US30
|-21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +0.89 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1.46 USD
Massima perdita consecutiva: -4.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.63 × 63
|
BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|18.71 × 28
|
Tickmill-Live
|20.44 × 16214
|
TickmillUK-Live
|21.03 × 556
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
493
USD
USD
1
100%
16
31%
51%
0.30
-0.43
USD
USD
1%
1:500