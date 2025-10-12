SegnaliSezioni
Adul Tanthuvanit

ORB M

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
5 (31.25%)
Loss Trade:
11 (68.75%)
Best Trade:
0.89 USD
Worst Trade:
-2.25 USD
Profitto lordo:
3.00 USD (23 928 pips)
Perdita lorda:
-9.80 USD (55 786 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
50.74%
Massimo carico di deposito:
3.41%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
-0.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.04 USD (5)
Crescita mensile:
-1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.80 USD
Massimale:
6.80 USD (1.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.36% (6.80 USD)
Per equità:
0.56% (2.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 5
DE40 4
USTEC 4
US30 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -5
DE40 1
USTEC -1
US30 -2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -7K
DE40 6.6K
USTEC -10K
US30 -21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.89 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1.46 USD
Massima perdita consecutiva: -4.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 42
ICMarketsSC-MT5-4
0.63 × 63
BlackBullMarkets-Live
5.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
7.42 × 26
ICMarketsSC-MT5
18.71 × 28
Tickmill-Live
20.44 × 16214
TickmillUK-Live
21.03 × 556
Non ci sono recensioni
2025.10.14 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 08:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 11:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 10:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 10:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 10:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
