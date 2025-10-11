- Büyüme
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
43 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (30.65%)
En iyi işlem:
43.48 USD
En kötü işlem:
-71.63 USD
Brüt kâr:
480.50 USD (46 761 pips)
Brüt zarar:
-463.22 USD (42 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (126.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.26 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
44 (70.97%)
Satış işlemleri:
18 (29.03%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
11.17 USD
Ortalama zarar:
-24.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-249.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.82 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.72 USD
Maksimum:
249.82 USD (145.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.34% (0.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|60
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|16
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|4K
|USDJPY
|123
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.03 × 29
|
Tickmill-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 8
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|0.56 × 187
|
XMGlobal-MT5 4
|0.65 × 113
|
FxPro-MT5
|1.04 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.09 × 240
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.47 × 159
|
XMGlobal-MT5
|1.50 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.75 × 8
|
VantageInternational-Live
|2.00 × 1
|
GTioMarketsPty-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.25 × 12
