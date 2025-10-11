SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Future gold
Farkhod Shababaev

Future gold

Farkhod Shababaev
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
43 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (30.65%)
En iyi işlem:
43.48 USD
En kötü işlem:
-71.63 USD
Brüt kâr:
480.50 USD (46 761 pips)
Brüt zarar:
-463.22 USD (42 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (126.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.26 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
44 (70.97%)
Satış işlemleri:
18 (29.03%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
11.17 USD
Ortalama zarar:
-24.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-249.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.82 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.72 USD
Maksimum:
249.82 USD (145.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.34% (0.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 60
USDJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 16
USDJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 4K
USDJPY 123
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.48 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +126.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -249.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.03 × 29
Tickmill-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
0.56 × 187
XMGlobal-MT5 4
0.65 × 113
FxPro-MT5
1.04 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
1.09 × 240
ForexTimeFXTM-Live01
1.47 × 159
XMGlobal-MT5
1.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 8
VantageInternational-Live
2.00 × 1
GTioMarketsPty-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
3.67 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
4.25 × 12
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.11 20:01
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.63% of days out of the 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol