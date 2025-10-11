SignauxSections
Farkhod Shababaev

Future gold

Farkhod Shababaev
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
62
Bénéfice trades:
43 (69.35%)
Perte trades:
19 (30.65%)
Meilleure transaction:
43.48 USD
Pire transaction:
-71.63 USD
Bénéfice brut:
480.50 USD (46 761 pips)
Perte brute:
-463.22 USD (42 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (126.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.26 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
5.75%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
44 (70.97%)
Courts trades:
18 (29.03%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
11.17 USD
Perte moyenne:
-24.38 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-249.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-249.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.72 USD
Maximal:
249.82 USD (145.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.34% (0.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 60
USDJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 16
USDJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 4K
USDJPY 123
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.48 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +126.50 USD
Perte consécutive maximale: -249.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.03 × 29
Tickmill-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
0.56 × 187
XMGlobal-MT5 4
0.65 × 113
FxPro-MT5
1.04 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
1.09 × 240
ForexTimeFXTM-Live01
1.47 × 159
XMGlobal-MT5
1.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 8
VantageInternational-Live
2.00 × 1
GTioMarketsPty-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
3.67 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
4.25 × 12
2025.10.11 20:01
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.63% of days out of the 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
