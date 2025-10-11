- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
43 (69.35%)
Loss Trade:
19 (30.65%)
Best Trade:
43.48 USD
Worst Trade:
-71.63 USD
Profitto lordo:
480.50 USD (46 761 pips)
Perdita lorda:
-463.22 USD (42 596 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (126.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.26 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
44 (70.97%)
Short Trade:
18 (29.03%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
11.17 USD
Perdita media:
-24.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-249.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.82 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.72 USD
Massimale:
249.82 USD (145.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.34% (0.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|60
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|16
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|4K
|USDJPY
|123
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.48 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +126.50 USD
Massima perdita consecutiva: -249.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.03 × 29
|
Tickmill-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 8
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|0.56 × 187
|
XMGlobal-MT5 4
|0.65 × 113
|
FxPro-MT5
|1.04 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.09 × 240
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.47 × 159
|
XMGlobal-MT5
|1.50 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.75 × 8
|
VantageInternational-Live
|2.00 × 1
|
GTioMarketsPty-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.25 × 12
