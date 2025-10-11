SegnaliSezioni
Farkhod Shababaev

Future gold

Farkhod Shababaev
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
43 (69.35%)
Loss Trade:
19 (30.65%)
Best Trade:
43.48 USD
Worst Trade:
-71.63 USD
Profitto lordo:
480.50 USD (46 761 pips)
Perdita lorda:
-463.22 USD (42 596 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (126.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.26 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
44 (70.97%)
Short Trade:
18 (29.03%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
11.17 USD
Perdita media:
-24.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-249.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.82 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.72 USD
Massimale:
249.82 USD (145.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.34% (0.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 60
USDJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 16
USDJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 4K
USDJPY 123
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.48 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +126.50 USD
Massima perdita consecutiva: -249.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.03 × 29
Tickmill-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
0.56 × 187
XMGlobal-MT5 4
0.65 × 113
FxPro-MT5
1.04 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
1.09 × 240
ForexTimeFXTM-Live01
1.47 × 159
XMGlobal-MT5
1.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 8
VantageInternational-Live
2.00 × 1
GTioMarketsPty-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
3.67 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
4.25 × 12
Non ci sono recensioni
2025.10.11 20:01
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.63% of days out of the 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
