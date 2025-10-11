SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Prometheus
Ivan Kotov

Prometheus

Ivan Kotov
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
133 (84.71%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (15.29%)
En iyi işlem:
8.96 USD
En kötü işlem:
-20.35 USD
Brüt kâr:
252.96 USD (95 147 pips)
Brüt zarar:
-63.11 USD (4 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (40.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.37 USD (21)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.22%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.65
Alış işlemleri:
89 (56.69%)
Satış işlemleri:
68 (43.31%)
Kâr faktörü:
4.01
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
1.90 USD
Ortalama zarar:
-2.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.35 USD (1)
Aylık büyüme:
5.03%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
24.83 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.08% (122.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 16
US500 13
AUDUSD 11
GBPUSD 9
NZDCAD 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
GBPCHF 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
GBPNZD 6
AUDCAD 6
AUDCHF 5
EURCAD 5
CADCHF 4
USDCAD 4
EURNZD 4
USDCHF 4
NZDCHF 3
EURGBP 3
GBPJPY 2
EURCHF 1
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 15
US500 11
AUDUSD -5
GBPUSD 11
NZDCAD 9
AUDNZD 11
USDJPY -5
GBPCHF 8
GBPAUD 12
EURAUD 16
GBPCAD 11
NZDUSD 15
GBPNZD 11
AUDCAD 5
AUDCHF 3
EURCAD 6
CADCHF 2
USDCAD 4
EURNZD 4
USDCHF 12
NZDCHF 6
EURGBP 7
GBPJPY 13
EURCHF 2
US30 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
US500 28K
AUDUSD -439
GBPUSD 1.1K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 239
GBPCHF 907
GBPAUD 2K
EURAUD 2.4K
GBPCAD 1.7K
NZDUSD 1.5K
GBPNZD 2K
AUDCAD 733
AUDCHF 396
EURCAD 905
CADCHF 220
USDCAD 573
EURNZD 794
USDCHF 910
NZDCHF 537
EURGBP 525
GBPJPY 2K
EURCHF 163
US30 39K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.96 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +40.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.05 × 21
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Darwinex-Live
0.48 × 192
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VTMarkets-Live
0.49 × 379
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.78 × 455
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
ICMarketsSC-MT5
0.82 × 273
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Pepperstone-MT5-Live01
0.93 × 182
TradeMaxGlobal-Live
0.93 × 56
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
85 daha fazla...
Let your capital work for you. Smart trading with real results, no martingale, no grid. Every trade protected by a stop loss. Join and grow your capital steadily
İnceleme yok
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
