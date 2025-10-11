- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
133 (84.71%)
Loss Trade:
24 (15.29%)
Best Trade:
8.96 USD
Worst Trade:
-20.35 USD
Profitto lordo:
252.96 USD (95 147 pips)
Perdita lorda:
-63.11 USD (4 684 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (40.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.37 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.65
Long Trade:
89 (56.69%)
Short Trade:
68 (43.31%)
Fattore di profitto:
4.01
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-2.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.35 USD (1)
Crescita mensile:
5.03%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
24.83 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.08% (122.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|US500
|13
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|9
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|8
|GBPCHF
|8
|GBPAUD
|7
|EURAUD
|7
|GBPCAD
|7
|NZDUSD
|6
|GBPNZD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDCHF
|5
|EURCAD
|5
|CADCHF
|4
|USDCAD
|4
|EURNZD
|4
|USDCHF
|4
|NZDCHF
|3
|EURGBP
|3
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|1
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|15
|US500
|11
|AUDUSD
|-5
|GBPUSD
|11
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|11
|USDJPY
|-5
|GBPCHF
|8
|GBPAUD
|12
|EURAUD
|16
|GBPCAD
|11
|NZDUSD
|15
|GBPNZD
|11
|AUDCAD
|5
|AUDCHF
|3
|EURCAD
|6
|CADCHF
|2
|USDCAD
|4
|EURNZD
|4
|USDCHF
|12
|NZDCHF
|6
|EURGBP
|7
|GBPJPY
|13
|EURCHF
|2
|US30
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|US500
|28K
|AUDUSD
|-439
|GBPUSD
|1.1K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|239
|GBPCHF
|907
|GBPAUD
|2K
|EURAUD
|2.4K
|GBPCAD
|1.7K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPNZD
|2K
|AUDCAD
|733
|AUDCHF
|396
|EURCAD
|905
|CADCHF
|220
|USDCAD
|573
|EURNZD
|794
|USDCHF
|910
|NZDCHF
|537
|EURGBP
|525
|GBPJPY
|2K
|EURCHF
|163
|US30
|39K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.96 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +40.55 USD
Massima perdita consecutiva: -6.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.05 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 35
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Darwinex-Live
|0.48 × 192
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
VTMarkets-Live
|0.49 × 379
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 455
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
ICMarketsSC-MT5
|0.82 × 273
|
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.93 × 182
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.93 × 56
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
85 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Let your capital work for you. Smart trading with real results, no martingale, no grid. Every trade protected by a stop loss. Join and grow your capital steadily
Non ci sono recensioni