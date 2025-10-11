SegnaliSezioni
Ivan Kotov

Prometheus

Ivan Kotov
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
133 (84.71%)
Loss Trade:
24 (15.29%)
Best Trade:
8.96 USD
Worst Trade:
-20.35 USD
Profitto lordo:
252.96 USD (95 147 pips)
Perdita lorda:
-63.11 USD (4 684 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (40.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.37 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.65
Long Trade:
89 (56.69%)
Short Trade:
68 (43.31%)
Fattore di profitto:
4.01
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-2.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.35 USD (1)
Crescita mensile:
5.03%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
24.83 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.08% (122.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 16
US500 13
AUDUSD 11
GBPUSD 9
NZDCAD 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
GBPCHF 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
GBPNZD 6
AUDCAD 6
AUDCHF 5
EURCAD 5
CADCHF 4
USDCAD 4
EURNZD 4
USDCHF 4
NZDCHF 3
EURGBP 3
GBPJPY 2
EURCHF 1
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 15
US500 11
AUDUSD -5
GBPUSD 11
NZDCAD 9
AUDNZD 11
USDJPY -5
GBPCHF 8
GBPAUD 12
EURAUD 16
GBPCAD 11
NZDUSD 15
GBPNZD 11
AUDCAD 5
AUDCHF 3
EURCAD 6
CADCHF 2
USDCAD 4
EURNZD 4
USDCHF 12
NZDCHF 6
EURGBP 7
GBPJPY 13
EURCHF 2
US30 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
US500 28K
AUDUSD -439
GBPUSD 1.1K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 239
GBPCHF 907
GBPAUD 2K
EURAUD 2.4K
GBPCAD 1.7K
NZDUSD 1.5K
GBPNZD 2K
AUDCAD 733
AUDCHF 396
EURCAD 905
CADCHF 220
USDCAD 573
EURNZD 794
USDCHF 910
NZDCHF 537
EURGBP 525
GBPJPY 2K
EURCHF 163
US30 39K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.96 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +40.55 USD
Massima perdita consecutiva: -6.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.05 × 21
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Darwinex-Live
0.48 × 192
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VTMarkets-Live
0.49 × 379
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.78 × 455
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
ICMarketsSC-MT5
0.82 × 273
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Pepperstone-MT5-Live01
0.93 × 182
TradeMaxGlobal-Live
0.93 × 56
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Let your capital work for you. Smart trading with real results, no martingale, no grid. Every trade protected by a stop loss. Join and grow your capital steadily
Non ci sono recensioni
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
