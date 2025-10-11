SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Prometheus
Ivan Kotov

Prometheus

Ivan Kotov
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
133 (84.71%)
Perte trades:
24 (15.29%)
Meilleure transaction:
8.96 USD
Pire transaction:
-20.35 USD
Bénéfice brut:
252.96 USD (95 147 pips)
Perte brute:
-63.11 USD (4 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (40.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.37 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.22%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.65
Longs trades:
89 (56.69%)
Courts trades:
68 (43.31%)
Facteur de profit:
4.01
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
1.90 USD
Perte moyenne:
-2.63 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-6.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.35 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.03%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.69 USD
Maximal:
24.83 USD (0.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.08% (122.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 16
US500 13
AUDUSD 11
GBPUSD 9
NZDCAD 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
GBPCHF 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
GBPNZD 6
AUDCAD 6
AUDCHF 5
EURCAD 5
CADCHF 4
USDCAD 4
EURNZD 4
USDCHF 4
NZDCHF 3
EURGBP 3
GBPJPY 2
EURCHF 1
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 15
US500 11
AUDUSD -5
GBPUSD 11
NZDCAD 9
AUDNZD 11
USDJPY -5
GBPCHF 8
GBPAUD 12
EURAUD 16
GBPCAD 11
NZDUSD 15
GBPNZD 11
AUDCAD 5
AUDCHF 3
EURCAD 6
CADCHF 2
USDCAD 4
EURNZD 4
USDCHF 12
NZDCHF 6
EURGBP 7
GBPJPY 13
EURCHF 2
US30 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
US500 28K
AUDUSD -439
GBPUSD 1.1K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 239
GBPCHF 907
GBPAUD 2K
EURAUD 2.4K
GBPCAD 1.7K
NZDUSD 1.5K
GBPNZD 2K
AUDCAD 733
AUDCHF 396
EURCAD 905
CADCHF 220
USDCAD 573
EURNZD 794
USDCHF 910
NZDCHF 537
EURGBP 525
GBPJPY 2K
EURCHF 163
US30 39K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.96 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +40.55 USD
Perte consécutive maximale: -6.10 USD

Let your capital work for you. Smart trading with real results, no martingale, no grid. Every trade protected by a stop loss. Join and grow your capital steadily
Aucun avis
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
