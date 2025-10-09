- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
35 (81.39%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (18.60%)
En iyi işlem:
12.63 USD
En kötü işlem:
-18.37 USD
Brüt kâr:
207.44 USD (20 732 pips)
Brüt zarar:
-63.12 USD (6 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (56.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.53 USD (11)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
97.74%
Maks. mevduat yükü:
1.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
7.86
Alış işlemleri:
39 (90.70%)
Satış işlemleri:
4 (9.30%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
3.36 USD
Ortalama kâr:
5.93 USD
Ortalama zarar:
-7.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.37 USD (1)
Aylık büyüme:
144.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.43 USD
Maksimum:
18.37 USD (16.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.27% (18.37 USD)
Varlığa göre:
2.65% (6.74 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.63 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InterStellarFinancial-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- In and out single order discipline
- No revenge
- No Grid or Martingale
- RR control + Risk management
- Sniper Strategy only
İnceleme yok
