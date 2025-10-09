- Crescita
Trade:
43
Profit Trade:
35 (81.39%)
Loss Trade:
8 (18.60%)
Best Trade:
12.63 USD
Worst Trade:
-18.37 USD
Profitto lordo:
207.44 USD (20 732 pips)
Perdita lorda:
-63.12 USD (6 308 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (56.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.53 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
97.74%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
7.86
Long Trade:
39 (90.70%)
Short Trade:
4 (9.30%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
3.36 USD
Profitto medio:
5.93 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.37 USD (1)
Crescita mensile:
144.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.43 USD
Massimale:
18.37 USD (16.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.27% (18.37 USD)
Per equità:
2.65% (6.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +12.63 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterStellarFinancial-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- In and out single order discipline
- No revenge
- No Grid or Martingale
- RR control + Risk management
- Sniper Strategy only
