- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
13 (39.39%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (60.61%)
En iyi işlem:
13.77 USD
En kötü işlem:
-10.97 USD
Brüt kâr:
62.42 USD (1 899 pips)
Brüt zarar:
-47.74 USD (3 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.97%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
30 (90.91%)
Satış işlemleri:
3 (9.09%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
4.80 USD
Ortalama zarar:
-2.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-18.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.85 USD (6)
Aylık büyüme:
7.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.34 USD (8.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.76% (19.34 USD)
Varlığa göre:
1.84% (3.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.77 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +15.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
216
USD
USD
1
100%
33
39%
100%
1.30
0.44
USD
USD
9%
1:500