Trade:
30
Profit Trade:
11 (36.66%)
Loss Trade:
19 (63.33%)
Best Trade:
13.77 USD
Worst Trade:
-10.97 USD
Profitto lordo:
59.32 USD (1 838 pips)
Perdita lorda:
-44.78 USD (3 690 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (19.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.91%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
27 (90.00%)
Short Trade:
3 (10.00%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
5.39 USD
Perdita media:
-2.36 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-18.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.85 USD (6)
Crescita mensile:
7.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.34 USD (8.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.29% (2.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.77 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.77 USD
Massima perdita consecutiva: -18.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
216
USD
USD
1
100%
30
36%
100%
1.32
0.48
USD
USD
1%
1:500