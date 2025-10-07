SinyallerBölümler
Mahmoud Moussalli

United Financial

Mahmoud Moussalli
0 inceleme
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -0%
APCPrime-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
251 (61.51%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (38.48%)
En iyi işlem:
41.95 USD
En kötü işlem:
-37.14 USD
Brüt kâr:
541.59 USD (314 032 pips)
Brüt zarar:
-527.12 USD (58 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (23.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
27.08%
Maks. mevduat yükü:
2.61%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
202 (49.51%)
Satış işlemleri:
206 (50.49%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-3.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.14 USD (6)
Aylık büyüme:
-3.13%
Yıllık tahmin:
-37.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.89 USD
Maksimum:
67.28 USD (15.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.30% (56.63 USD)
Varlığa göre:
1.13% (4.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 370
AUDCAD 3
EURJPY 3
EURUSD 3
US100 3
USDJPY 2
EURCHF 2
EURAUD 2
USDCHF 2
GBPJPY 2
GBPCHF 2
US30 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 30
AUDCAD -4
EURJPY 3
EURUSD 2
US100 0
USDJPY -3
EURCHF 2
EURAUD 3
USDCHF 0
GBPJPY 1
GBPCHF -8
US30 -6
CHFJPY 2
NZDJPY -1
NZDUSD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
CADCHF -1
AUDCHF -2
GBPUSD -1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
AUDCAD -563
EURJPY 489
EURUSD 198
US100 -100
USDJPY -468
EURCHF 148
EURAUD 421
USDCHF -7
GBPJPY 95
GBPCHF -700
US30 -5.6K
CHFJPY 270
NZDJPY -166
NZDUSD 34
NZDCAD 17
USDCAD 5
CADCHF -70
AUDCHF -141
GBPUSD -103
GBPAUD 144
GBPNZD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.95 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "APCPrime-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.