Mahmoud Moussalli

United Financial

Mahmoud Moussalli
0 recensioni
57 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -0%
APCPrime-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
408
Profit Trade:
251 (61.51%)
Loss Trade:
157 (38.48%)
Best Trade:
41.95 USD
Worst Trade:
-37.14 USD
Profitto lordo:
541.59 USD (314 032 pips)
Perdita lorda:
-527.12 USD (58 469 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
27.08%
Massimo carico di deposito:
2.61%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
202 (49.51%)
Short Trade:
206 (50.49%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-23.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.14 USD (6)
Crescita mensile:
-3.13%
Previsione annuale:
-37.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.89 USD
Massimale:
67.28 USD (15.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.30% (56.63 USD)
Per equità:
1.13% (4.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 370
AUDCAD 3
EURJPY 3
EURUSD 3
US100 3
USDJPY 2
EURCHF 2
EURAUD 2
USDCHF 2
GBPJPY 2
GBPCHF 2
US30 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 30
AUDCAD -4
EURJPY 3
EURUSD 2
US100 0
USDJPY -3
EURCHF 2
EURAUD 3
USDCHF 0
GBPJPY 1
GBPCHF -8
US30 -6
CHFJPY 2
NZDJPY -1
NZDUSD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
CADCHF -1
AUDCHF -2
GBPUSD -1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2K
AUDCAD -563
EURJPY 489
EURUSD 198
US100 -100
USDJPY -468
EURCHF 148
EURAUD 421
USDCHF -7
GBPJPY 95
GBPCHF -700
US30 -5.6K
CHFJPY 270
NZDJPY -166
NZDUSD 34
NZDCAD 17
USDCAD 5
CADCHF -70
AUDCHF -141
GBPUSD -103
GBPAUD 144
GBPNZD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.95 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.05 USD
Massima perdita consecutiva: -23.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "APCPrime-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.