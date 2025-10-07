SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / United Financial
Mahmoud Moussalli

United Financial

Mahmoud Moussalli
0 avis
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -0%
APCPrime-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
408
Bénéfice trades:
251 (61.51%)
Perte trades:
157 (38.48%)
Meilleure transaction:
41.95 USD
Pire transaction:
-37.14 USD
Bénéfice brut:
541.59 USD (314 032 pips)
Perte brute:
-527.12 USD (58 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (23.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
27.08%
Charge de dépôt maximale:
2.61%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
202 (49.51%)
Courts trades:
206 (50.49%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
2.16 USD
Perte moyenne:
-3.36 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-23.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.14 USD (6)
Croissance mensuelle:
-3.13%
Prévision annuelle:
-37.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.89 USD
Maximal:
67.28 USD (15.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.30% (56.63 USD)
Par fonds propres:
1.13% (4.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 370
AUDCAD 3
EURJPY 3
EURUSD 3
US100 3
USDJPY 2
EURCHF 2
EURAUD 2
USDCHF 2
GBPJPY 2
GBPCHF 2
US30 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 30
AUDCAD -4
EURJPY 3
EURUSD 2
US100 0
USDJPY -3
EURCHF 2
EURAUD 3
USDCHF 0
GBPJPY 1
GBPCHF -8
US30 -6
CHFJPY 2
NZDJPY -1
NZDUSD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
CADCHF -1
AUDCHF -2
GBPUSD -1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
AUDCAD -563
EURJPY 489
EURUSD 198
US100 -100
USDJPY -468
EURCHF 148
EURAUD 421
USDCHF -7
GBPJPY 95
GBPCHF -700
US30 -5.6K
CHFJPY 270
NZDJPY -166
NZDUSD 34
NZDCAD 17
USDCAD 5
CADCHF -70
AUDCHF -141
GBPUSD -103
GBPAUD 144
GBPNZD 132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.95 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +23.05 USD
Perte consécutive maximale: -23.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "APCPrime-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
United Financial
30 USD par mois
-0%
0
0
USD
387
USD
57
0%
408
61%
27%
1.02
0.04
USD
18%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.