Yetzhan Imanalin

Midas

Yetzhan Imanalin
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
20 (33.89%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (66.10%)
En iyi işlem:
93.63 USD
En kötü işlem:
-21.20 USD
Brüt kâr:
221.89 USD (119 649 pips)
Brüt zarar:
-197.26 USD (85 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (20.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.31 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.83%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
44 (74.58%)
Satış işlemleri:
15 (25.42%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
11.09 USD
Ortalama zarar:
-5.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-27.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.58 USD (8)
Aylık büyüme:
1.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.57 USD
Maksimum:
76.57 USD (9.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#USNDAQ100 39
#US30 6
#US2000 5
ZION.O 2
LYFT.O 1
DXCM.O 1
SNAP.N 1
ACN.N 1
MDLZ.O 1
RCL.N 1
PATH.N 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#USNDAQ100 8
#US30 -16
#US2000 41
ZION.O -33
LYFT.O -16
DXCM.O -16
SNAP.N 94
ACN.N -9
MDLZ.O -2
RCL.N -5
PATH.N -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#USNDAQ100 47K
#US30 -16K
#US2000 5.7K
ZION.O -324
LYFT.O -80
DXCM.O -520
SNAP.N 188
ACN.N -826
MDLZ.O -8
RCL.N -956
PATH.N -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.63 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +20.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.07 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
