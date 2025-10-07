SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Midas
Yetzhan Imanalin

Midas

Yetzhan Imanalin
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FxPro-MT5 Live02
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
20 (33.89%)
Perte trades:
39 (66.10%)
Meilleure transaction:
93.63 USD
Pire transaction:
-21.20 USD
Bénéfice brut:
221.89 USD (119 649 pips)
Perte brute:
-197.26 USD (85 496 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (20.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
123.31 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.94%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
44 (74.58%)
Courts trades:
15 (25.42%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
11.09 USD
Perte moyenne:
-5.06 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-27.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.58 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.57 USD
Maximal:
76.57 USD (9.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#USNDAQ100 39
#US30 6
#US2000 5
ZION.O 2
LYFT.O 1
DXCM.O 1
SNAP.N 1
ACN.N 1
MDLZ.O 1
RCL.N 1
PATH.N 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#USNDAQ100 8
#US30 -16
#US2000 41
ZION.O -33
LYFT.O -16
DXCM.O -16
SNAP.N 94
ACN.N -9
MDLZ.O -2
RCL.N -5
PATH.N -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#USNDAQ100 47K
#US30 -16K
#US2000 5.7K
ZION.O -324
LYFT.O -80
DXCM.O -520
SNAP.N 188
ACN.N -826
MDLZ.O -8
RCL.N -956
PATH.N -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.63 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +20.86 USD
Perte consécutive maximale: -27.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.07 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Midas
30 USD par mois
0%
0
0
USD
526
USD
5
0%
59
33%
100%
1.12
0.42
USD
0%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.