Yetzhan Imanalin

Midas

Yetzhan Imanalin
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
20 (33.89%)
Loss Trade:
39 (66.10%)
Best Trade:
93.63 USD
Worst Trade:
-21.20 USD
Profitto lordo:
221.89 USD (119 649 pips)
Perdita lorda:
-197.26 USD (85 496 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (20.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.54%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
44 (74.58%)
Short Trade:
15 (25.42%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
11.09 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-27.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.58 USD (8)
Crescita mensile:
1.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.57 USD
Massimale:
76.57 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#USNDAQ100 39
#US30 6
#US2000 5
ZION.O 2
LYFT.O 1
DXCM.O 1
SNAP.N 1
ACN.N 1
MDLZ.O 1
RCL.N 1
PATH.N 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#USNDAQ100 8
#US30 -16
#US2000 41
ZION.O -33
LYFT.O -16
DXCM.O -16
SNAP.N 94
ACN.N -9
MDLZ.O -2
RCL.N -5
PATH.N -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#USNDAQ100 47K
#US30 -16K
#US2000 5.7K
ZION.O -324
LYFT.O -80
DXCM.O -520
SNAP.N 188
ACN.N -826
MDLZ.O -8
RCL.N -956
PATH.N -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.63 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +20.86 USD
Massima perdita consecutiva: -27.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
