Ihor Otkydach

Pips Hunter scalper mode

Ihor Otkydach
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
25 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (24.24%)
En iyi işlem:
14.73 USD
En kötü işlem:
-23.69 USD
Brüt kâr:
183.42 USD (4 107 pips)
Brüt zarar:
-78.42 USD (1 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (65.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.60 USD (8)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
12 (36.36%)
Satış işlemleri:
21 (63.64%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
7.34 USD
Ortalama zarar:
-9.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.69 USD (1)
Aylık büyüme:
3.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
37.98 USD (1.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 6
AUDSGD 6
EURAUD 5
AUDUSD 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
EURCHF 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
GBPCHF 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5
AUDSGD 20
EURAUD 21
AUDUSD 10
GBPCAD 25
GBPUSD 24
EURUSD -19
EURCHF 9
AUDCHF -4
NZDUSD -5
EURNZD 4
GBPCHF 12
NZDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 191
AUDSGD 538
EURAUD 649
AUDUSD 199
GBPCAD 661
GBPUSD 411
EURUSD -303
EURCHF 120
AUDCHF -34
NZDUSD -82
EURNZD 141
GBPCHF 171
NZDCAD 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.73 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +65.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
7.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
8.40 × 15
FBS-Real
14.50 × 2
İnceleme yok
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
