Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 1.12 × 17 RoboForex-Pro 7.67 × 3 ICMarketsSC-MT5 8.40 × 15 FBS-Real 14.50 × 2 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya