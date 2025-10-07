- Büyüme
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
25 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (24.24%)
En iyi işlem:
14.73 USD
En kötü işlem:
-23.69 USD
Brüt kâr:
183.42 USD (4 107 pips)
Brüt zarar:
-78.42 USD (1 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (65.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.60 USD (8)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
12 (36.36%)
Satış işlemleri:
21 (63.64%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
7.34 USD
Ortalama zarar:
-9.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.69 USD (1)
Aylık büyüme:
3.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
37.98 USD (1.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDSGD
|6
|EURAUD
|5
|AUDUSD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5
|AUDSGD
|20
|EURAUD
|21
|AUDUSD
|10
|GBPCAD
|25
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|-19
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|-4
|NZDUSD
|-5
|EURNZD
|4
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|191
|AUDSGD
|538
|EURAUD
|649
|AUDUSD
|199
|GBPCAD
|661
|GBPUSD
|411
|EURUSD
|-303
|EURCHF
|120
|AUDCHF
|-34
|NZDUSD
|-82
|EURNZD
|141
|GBPCHF
|171
|NZDCAD
|60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.73 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +65.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok