Signaux / MetaTrader 5 / Pips Hunter scalper mode
Ihor Otkydach

Pips Hunter scalper mode

Ihor Otkydach
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
25 (75.75%)
Perte trades:
8 (24.24%)
Meilleure transaction:
14.73 USD
Pire transaction:
-23.69 USD
Bénéfice brut:
183.42 USD (4 107 pips)
Perte brute:
-78.42 USD (1 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (65.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.60 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.76
Longs trades:
12 (36.36%)
Courts trades:
21 (63.64%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
3.18 USD
Bénéfice moyen:
7.34 USD
Perte moyenne:
-9.80 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-15.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.69 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.21 USD
Maximal:
37.98 USD (1.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 6
AUDSGD 6
EURAUD 5
AUDUSD 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
EURCHF 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
GBPCHF 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 5
AUDSGD 20
EURAUD 21
AUDUSD 10
GBPCAD 25
GBPUSD 24
EURUSD -19
EURCHF 9
AUDCHF -4
NZDUSD -5
EURNZD 4
GBPCHF 12
NZDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 191
AUDSGD 538
EURAUD 649
AUDUSD 199
GBPCAD 661
GBPUSD 411
EURUSD -303
EURCHF 120
AUDCHF -34
NZDUSD -82
EURNZD 141
GBPCHF 171
NZDCAD 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.73 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +65.60 USD
Perte consécutive maximale: -15.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
7.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
8.40 × 15
FBS-Real
14.50 × 2
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
