Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 1.12 × 17 RoboForex-Pro 7.67 × 3 ICMarketsSC-MT5 8.40 × 15 FBS-Real 14.50 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou