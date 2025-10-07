- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
25 (75.75%)
Loss Trade:
8 (24.24%)
Best Trade:
14.73 USD
Worst Trade:
-23.69 USD
Profitto lordo:
183.42 USD (4 107 pips)
Perdita lorda:
-78.42 USD (1 385 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (65.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.60 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
12 (36.36%)
Short Trade:
21 (63.64%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-9.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.69 USD (1)
Crescita mensile:
3.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
37.98 USD (1.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDSGD
|6
|EURAUD
|5
|AUDUSD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5
|AUDSGD
|20
|EURAUD
|21
|AUDUSD
|10
|GBPCAD
|25
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|-19
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|-4
|NZDUSD
|-5
|EURNZD
|4
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|191
|AUDSGD
|538
|EURAUD
|649
|AUDUSD
|199
|GBPCAD
|661
|GBPUSD
|411
|EURUSD
|-303
|EURCHF
|120
|AUDCHF
|-34
|NZDUSD
|-82
|EURNZD
|141
|GBPCHF
|171
|NZDCAD
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.73 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.60 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
RoboForex-Pro
|7.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|8.40 × 15
|
FBS-Real
|14.50 × 2
