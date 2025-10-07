SegnaliSezioni
Pips Hunter scalper mode
Ihor Otkydach

Pips Hunter scalper mode

Ihor Otkydach
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
25 (75.75%)
Loss Trade:
8 (24.24%)
Best Trade:
14.73 USD
Worst Trade:
-23.69 USD
Profitto lordo:
183.42 USD (4 107 pips)
Perdita lorda:
-78.42 USD (1 385 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (65.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.60 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
12 (36.36%)
Short Trade:
21 (63.64%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-9.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.69 USD (1)
Crescita mensile:
3.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
37.98 USD (1.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 6
AUDSGD 6
EURAUD 5
AUDUSD 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
EURCHF 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
GBPCHF 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5
AUDSGD 20
EURAUD 21
AUDUSD 10
GBPCAD 25
GBPUSD 24
EURUSD -19
EURCHF 9
AUDCHF -4
NZDUSD -5
EURNZD 4
GBPCHF 12
NZDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 191
AUDSGD 538
EURAUD 649
AUDUSD 199
GBPCAD 661
GBPUSD 411
EURUSD -303
EURCHF 120
AUDCHF -34
NZDUSD -82
EURNZD 141
GBPCHF 171
NZDCAD 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.73 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.60 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
7.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
8.40 × 15
FBS-Real
14.50 × 2
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
