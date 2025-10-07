SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Knight Gen
Cep Septiawan Santika -

Knight Gen

Cep Septiawan Santika -
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
7.37 USD
En kötü işlem:
-32.29 USD
Brüt kâr:
56.80 USD (5 675 pips)
Brüt zarar:
-64.36 USD (6 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (42.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.66 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
5.59%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
7.10 USD
Ortalama zarar:
-32.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-64.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.36 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.70 USD
Maksimum:
64.36 USD (21.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.99% (64.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -761
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.37 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +42.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
İnceleme yok
2025.10.07 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
