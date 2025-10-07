SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Knight Gen
Cep Septiawan Santika -

Knight Gen

Cep Septiawan Santika -
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
7.37 USD
Worst Trade:
-32.29 USD
Profitto lordo:
56.80 USD (5 675 pips)
Perdita lorda:
-64.36 USD (6 436 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (42.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
5.59%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
7.10 USD
Perdita media:
-32.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-64.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.36 USD (2)
Crescita mensile:
-3.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.70 USD
Massimale:
64.36 USD (21.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.99% (64.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -761
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.37 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +42.66 USD
Massima perdita consecutiva: -64.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 più
2025.10.07 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
