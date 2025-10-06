- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
8.00 USD
En kötü işlem:
-14.60 USD
Brüt kâr:
9.80 USD (32 pips)
Brüt zarar:
-14.60 USD (146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (9.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.80 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.68%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.60 USD
Ortalama kâr:
4.90 USD
Ortalama zarar:
-14.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.60 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.80 USD
Maksimum:
14.60 USD (5.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.62% (14.60 USD)
Varlığa göre:
1.35% (3.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.00 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesMarkets-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
👽
🌪️...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
245
USD
USD
1
0%
3
66%
100%
0.67
-1.60
USD
USD
6%
1:500