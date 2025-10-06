- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
8.00 USD
Worst Trade:
-14.60 USD
Profitto lordo:
9.80 USD (32 pips)
Perdita lorda:
-14.60 USD (146 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (9.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-1.60 USD
Profitto medio:
4.90 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.60 USD (1)
Crescita mensile:
-1.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.80 USD
Massimale:
14.60 USD (5.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.62% (14.60 USD)
Per equità:
1.35% (3.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.00 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.80 USD
Massima perdita consecutiva: -14.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesMarkets-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
👽
🌪️...
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
245
USD
USD
1
0%
3
66%
100%
0.67
-1.60
USD
USD
6%
1:500