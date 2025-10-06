SegnaliSezioni
Trend Seeder
Joao Batista Rolim De Moura

Trend Seeder

Joao Batista Rolim De Moura
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ActivTradesMarkets-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
8.00 USD
Worst Trade:
-14.60 USD
Profitto lordo:
9.80 USD (32 pips)
Perdita lorda:
-14.60 USD (146 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (9.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-1.60 USD
Profitto medio:
4.90 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.60 USD (1)
Crescita mensile:
-1.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.80 USD
Massimale:
14.60 USD (5.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.62% (14.60 USD)
Per equità:
1.35% (3.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesMarkets-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

 
 👽
 🌪️...
Non ci sono recensioni
2025.10.07 00:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
