İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
186 (62.83%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (37.16%)
En iyi işlem:
181.17 USD
En kötü işlem:
-25.93 USD
Brüt kâr:
1 018.27 USD (662 296 pips)
Brüt zarar:
-651.19 USD (622 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (60.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.79 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
11.54%
Maks. mevduat yükü:
2.44%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
160 (54.05%)
Satış işlemleri:
136 (45.95%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-5.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-142.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.00 USD (9)
Aylık büyüme:
39.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.27 USD
Maksimum:
142.00 USD (15.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.00% (142.00 USD)
Varlığa göre:
1.34% (17.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|367
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +181.17 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +60.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
39%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
0%
296
62%
12%
1.56
1.24
USD
USD
15%
1:500