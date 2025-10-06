- Crescita
Trade:
296
Profit Trade:
186 (62.83%)
Loss Trade:
110 (37.16%)
Best Trade:
181.17 USD
Worst Trade:
-25.93 USD
Profitto lordo:
1 018.27 USD (662 296 pips)
Perdita lorda:
-651.19 USD (622 490 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (60.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
12.65%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
160 (54.05%)
Short Trade:
136 (45.95%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-5.92 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-142.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.00 USD (9)
Crescita mensile:
39.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.27 USD
Massimale:
142.00 USD (15.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.00% (142.00 USD)
Per equità:
1.34% (17.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|367
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +181.17 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +60.24 USD
Massima perdita consecutiva: -142.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
