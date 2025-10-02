SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Many Man
Andrei Komov

Many Man

Andrei Komov
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
165 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (21.05%)
En iyi işlem:
38.31 USD
En kötü işlem:
-365.42 USD
Brüt kâr:
1 011.14 USD (53 285 pips)
Brüt zarar:
-1 226.48 USD (35 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (79.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.25 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
87 (41.63%)
Satış işlemleri:
122 (58.37%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.03 USD
Ortalama kâr:
6.13 USD
Ortalama zarar:
-27.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 082.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 082.08 USD (6)
Aylık büyüme:
-97.80%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
217.98 USD
Maksimum:
1 082.17 USD (79.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.33% (0.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 159
GBPCAD 18
CADJPY 15
XAUUSD 5
NAS100 5
GBPUSD 4
EURCHF 2
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -376
GBPCAD 71
CADJPY 64
XAUUSD -7
NAS100 19
GBPUSD 9
EURCHF 1
XAGUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -656
GBPCAD 4.4K
CADJPY 4.3K
XAUUSD -261
NAS100 9.1K
GBPUSD 456
EURCHF 58
XAGUSD 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.31 USD
En kötü işlem: -365 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +79.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 082.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 17
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Tickmill-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 60
Exness-MT5Real7
0.08 × 51
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.15 × 172
Exness-MT5Real5
0.16 × 74
HTOTAL.RU-MT5
0.40 × 60
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AdmiralMarkets-MT5
0.46 × 28
QTrade-Server
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 6
ICMarkets-MT5
0.69 × 892
TitanFX-MT5-01
0.74 × 415
Alpari-MT5
0.85 × 10099
FusionMarkets-Live
0.95 × 42
ActivTrades-Server
1.31 × 259
I trade as best I can.
İnceleme yok
2025.10.02 18:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
