- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
165 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (21.05%)
En iyi işlem:
38.31 USD
En kötü işlem:
-365.42 USD
Brüt kâr:
1 011.14 USD (53 285 pips)
Brüt zarar:
-1 226.48 USD (35 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (79.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.25 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
87 (41.63%)
Satış işlemleri:
122 (58.37%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.03 USD
Ortalama kâr:
6.13 USD
Ortalama zarar:
-27.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 082.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 082.08 USD (6)
Aylık büyüme:
-97.80%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
217.98 USD
Maksimum:
1 082.17 USD (79.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.33% (0.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|159
|GBPCAD
|18
|CADJPY
|15
|XAUUSD
|5
|NAS100
|5
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|2
|XAGUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-376
|GBPCAD
|71
|CADJPY
|64
|XAUUSD
|-7
|NAS100
|19
|GBPUSD
|9
|EURCHF
|1
|XAGUSD
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-656
|GBPCAD
|4.4K
|CADJPY
|4.3K
|XAUUSD
|-261
|NAS100
|9.1K
|GBPUSD
|456
|EURCHF
|58
|XAGUSD
|54
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.31 USD
En kötü işlem: -365 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +79.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 082.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I trade as best I can.
