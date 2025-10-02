SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Many Man
Andrei Komov

Many Man

Andrei Komov
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Alpari-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
165 (78.94%)
Loss Trade:
44 (21.05%)
Best Trade:
38.31 USD
Worst Trade:
-365.42 USD
Profitto lordo:
1 011.14 USD (53 285 pips)
Perdita lorda:
-1 226.48 USD (35 746 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (79.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
87 (41.63%)
Short Trade:
122 (58.37%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.03 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-27.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 082.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 082.08 USD (6)
Crescita mensile:
-97.80%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
217.98 USD
Massimale:
1 082.17 USD (79.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.33% (0.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 159
GBPCAD 18
CADJPY 15
XAUUSD 5
NAS100 5
GBPUSD 4
EURCHF 2
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -376
GBPCAD 71
CADJPY 64
XAUUSD -7
NAS100 19
GBPUSD 9
EURCHF 1
XAGUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -656
GBPCAD 4.4K
CADJPY 4.3K
XAUUSD -261
NAS100 9.1K
GBPUSD 456
EURCHF 58
XAGUSD 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.31 USD
Worst Trade: -365 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +79.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 082.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 17
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Tickmill-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 60
Exness-MT5Real7
0.08 × 51
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.15 × 172
Exness-MT5Real5
0.16 × 74
HTOTAL.RU-MT5
0.40 × 60
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AdmiralMarkets-MT5
0.46 × 28
QTrade-Server
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 6
ICMarkets-MT5
0.69 × 892
TitanFX-MT5-01
0.74 × 415
Alpari-MT5
0.85 × 10099
FusionMarkets-Live
0.95 × 42
ActivTrades-Server
1.31 × 259
50 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I trade as best I can.
Non ci sono recensioni
2025.10.02 18:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Many Man
30USD al mese
0%
0
0
USD
107
USD
51
0%
209
78%
100%
0.82
-1.03
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.