- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
165 (78.94%)
Loss Trade:
44 (21.05%)
Best Trade:
38.31 USD
Worst Trade:
-365.42 USD
Profitto lordo:
1 011.14 USD (53 285 pips)
Perdita lorda:
-1 226.48 USD (35 746 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (79.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
87 (41.63%)
Short Trade:
122 (58.37%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.03 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-27.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 082.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 082.08 USD (6)
Crescita mensile:
-97.80%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
217.98 USD
Massimale:
1 082.17 USD (79.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.33% (0.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|159
|GBPCAD
|18
|CADJPY
|15
|XAUUSD
|5
|NAS100
|5
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|2
|XAGUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-376
|GBPCAD
|71
|CADJPY
|64
|XAUUSD
|-7
|NAS100
|19
|GBPUSD
|9
|EURCHF
|1
|XAGUSD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-656
|GBPCAD
|4.4K
|CADJPY
|4.3K
|XAUUSD
|-261
|NAS100
|9.1K
|GBPUSD
|456
|EURCHF
|58
|XAGUSD
|54
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.31 USD
Worst Trade: -365 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +79.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 082.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I trade as best I can.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
51
0%
209
78%
100%
0.82
-1.03
USD
USD
0%
1:500