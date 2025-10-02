SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Many Man
Andrei Komov

Many Man

Andrei Komov
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
209
Bénéfice trades:
165 (78.94%)
Perte trades:
44 (21.05%)
Meilleure transaction:
38.31 USD
Pire transaction:
-365.42 USD
Bénéfice brut:
1 011.14 USD (53 285 pips)
Perte brute:
-1 226.48 USD (35 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (79.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.25 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
87 (41.63%)
Courts trades:
122 (58.37%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-1.03 USD
Bénéfice moyen:
6.13 USD
Perte moyenne:
-27.87 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 082.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 082.08 USD (6)
Croissance mensuelle:
-97.80%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
217.98 USD
Maximal:
1 082.17 USD (79.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.33% (0.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 159
GBPCAD 18
CADJPY 15
XAUUSD 5
NAS100 5
GBPUSD 4
EURCHF 2
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -376
GBPCAD 71
CADJPY 64
XAUUSD -7
NAS100 19
GBPUSD 9
EURCHF 1
XAGUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -656
GBPCAD 4.4K
CADJPY 4.3K
XAUUSD -261
NAS100 9.1K
GBPUSD 456
EURCHF 58
XAGUSD 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.31 USD
Pire transaction: -365 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +79.87 USD
Perte consécutive maximale: -1 082.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 17
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Tickmill-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 60
Exness-MT5Real7
0.08 × 51
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.15 × 172
Exness-MT5Real5
0.16 × 74
HTOTAL.RU-MT5
0.40 × 60
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AdmiralMarkets-MT5
0.46 × 28
QTrade-Server
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 6
ICMarkets-MT5
0.69 × 892
TitanFX-MT5-01
0.74 × 415
Alpari-MT5
0.85 × 10099
FusionMarkets-Live
0.95 × 42
ActivTrades-Server
1.31 × 259
50 plus...
I trade as best I can.
Aucun avis
2025.10.02 18:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
