SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dariofx
Dario Tripodo

Dariofx

Dario Tripodo
0 inceleme
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
ActivTradesEU-Server
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
56 (49.55%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (50.44%)
En iyi işlem:
44.35 EUR
En kötü işlem:
-105.78 EUR
Brüt kâr:
818.83 EUR (180 090 pips)
Brüt zarar:
-1 046.03 EUR (71 813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (148.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
148.39 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
43.34%
Maks. mevduat yükü:
47.80%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
80 (70.80%)
Satış işlemleri:
33 (29.20%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-2.01 EUR
Ortalama kâr:
14.62 EUR
Ortalama zarar:
-18.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-425.45 EUR (5)
Aylık büyüme:
3.24%
Yıllık tahmin:
39.26%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
389.67 EUR
Maksimum:
589.40 EUR (53.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.97% (589.40 EUR)
Varlığa göre:
2.22% (47.68 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 60
EURUSD 49
Ger40 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -7
EURUSD -267
Ger40 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 2.2K
EURUSD -4.4K
Ger40 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.35 EUR
En kötü işlem: -106 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +148.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

AI technology to filter noise and isolate the true trend.disciplined and profitable trading
İnceleme yok
2025.10.07 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 8.79% of days out of the 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 8.75% of days out of the 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dariofx
Ayda 30 USD
-37%
0
0
USD
2.2K
EUR
35
79%
113
49%
43%
0.78
-2.01
EUR
52%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.