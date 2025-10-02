SignauxSections
Dario Tripodo

Dariofx

Dario Tripodo
0 avis
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -37%
ActivTradesEU-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
56 (49.55%)
Perte trades:
57 (50.44%)
Meilleure transaction:
44.35 EUR
Pire transaction:
-105.78 EUR
Bénéfice brut:
818.83 EUR (180 090 pips)
Perte brute:
-1 046.03 EUR (71 813 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (148.39 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
148.39 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
43.34%
Charge de dépôt maximale:
47.80%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
80 (70.80%)
Courts trades:
33 (29.20%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-2.01 EUR
Bénéfice moyen:
14.62 EUR
Perte moyenne:
-18.35 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-105.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-425.45 EUR (5)
Croissance mensuelle:
3.24%
Prévision annuelle:
39.26%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
389.67 EUR
Maximal:
589.40 EUR (53.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.97% (589.40 EUR)
Par fonds propres:
2.22% (47.68 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 60
EURUSD 49
Ger40 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -7
EURUSD -267
Ger40 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 2.2K
EURUSD -4.4K
Ger40 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.35 EUR
Pire transaction: -106 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +148.39 EUR
Perte consécutive maximale: -105.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesEU-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Technoligie IA pour filtrer le bruit et isoler la vraie tendace.Trading disciplinè et rentable
Aucun avis
2025.10.07 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 8.79% of days out of the 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 8.75% of days out of the 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
