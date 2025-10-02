- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
53 (48.18%)
Loss Trade:
57 (51.82%)
Best Trade:
44.35 EUR
Worst Trade:
-105.78 EUR
Profitto lordo:
764.16 EUR (173 504 pips)
Perdita lorda:
-1 046.03 EUR (71 813 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (148.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
148.39 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
43.34%
Massimo carico di deposito:
47.80%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
77 (70.00%)
Short Trade:
33 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-2.56 EUR
Profitto medio:
14.42 EUR
Perdita media:
-18.35 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-105.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-425.45 EUR (5)
Crescita mensile:
0.63%
Previsione annuale:
7.61%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
389.67 EUR
Massimale:
589.40 EUR (53.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.97% (589.40 EUR)
Per equità:
2.22% (47.68 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|57
|EURUSD
|49
|Ger40
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-69
|EURUSD
|-267
|Ger40
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-4.4K
|EURUSD
|-4.4K
|Ger40
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.35 EUR
Worst Trade: -106 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +148.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.39 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Tecnologia IA per filtrare il rumore e isolare la vera tendenza.Trading disciplinato e profittevole
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-38%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
35
81%
110
48%
43%
0.73
-2.56
EUR
EUR
52%
1:30