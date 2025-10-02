SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dariofx
Dario Tripodo

Dariofx

Dario Tripodo
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
ActivTradesEU-Server
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
53 (48.18%)
Loss Trade:
57 (51.82%)
Best Trade:
44.35 EUR
Worst Trade:
-105.78 EUR
Profitto lordo:
764.16 EUR (173 504 pips)
Perdita lorda:
-1 046.03 EUR (71 813 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (148.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
148.39 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
43.34%
Massimo carico di deposito:
47.80%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
77 (70.00%)
Short Trade:
33 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-2.56 EUR
Profitto medio:
14.42 EUR
Perdita media:
-18.35 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-105.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-425.45 EUR (5)
Crescita mensile:
0.63%
Previsione annuale:
7.61%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
389.67 EUR
Massimale:
589.40 EUR (53.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.97% (589.40 EUR)
Per equità:
2.22% (47.68 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 57
EURUSD 49
Ger40 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -69
EURUSD -267
Ger40 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -4.4K
EURUSD -4.4K
Ger40 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.35 EUR
Worst Trade: -106 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +148.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato




Tecnologia IA per filtrare il rumore e isolare la vera tendenza.Trading disciplinato e profittevole


Non ci sono recensioni
2025.10.07 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 8.79% of days out of the 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 8.75% of days out of the 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dariofx
30USD al mese
-38%
0
0
USD
2.1K
EUR
35
81%
110
48%
43%
0.73
-2.56
EUR
52%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.